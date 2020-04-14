Мурашко попросил полицию проверить ролик «Альянса врачей» о сборе средств на покупку СИЗ для медиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился в Главное управление МВД России по Москве с просьбой проверить размещенный 30 марта в Youtube видеоролик профсоюза «Альянс врачей», в котором лидер организации Анастасия Васильева анонсировала «всероссийскую проверку» медучреждений на предмет наличия у медработников средств индивидуальной защиты (СИЗ). Также Васильева объявила о сборе средств для закупки СИЗ в те клиники, «где ситуация совсем плачевная». В связи с «необходимостью получения объяснения» главу профсоюза пригласили в полицию.

Копия приглашения опубликована на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Утром 14 апреля информация об обращении Михаила Мурашко в полицию была также размещена на странице «Альянса врачей» в Twitter, однако вскоре твит был удален. «Властям очень не понравилось, что кто-то будет обеспечивать российских медиков, пока они шлют помощь итальянским», – говорилось в том сообщении.

Пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов рассказал Vademecum, что твит был удален, так как текст сообщения требовал доработки, и что в скором времени твит снова появится на странице.

Видеоролик, который послужил поводом для обращения главы Минздрава РФ в полицию, называется «Помоги врачам. Всероссийская мединспекция». Помимо проверки СИЗ и объявления сбора средств, Анастасия Васильева заявила в ролике и о других мерах – оценке готовности медучреждений, проверке зарплат медработников и так далее. Ранее видео уже вызвало интерес у Следственного комитета РФ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 7 апреля и сам отмечал дефицит СИЗ в медучреждениях, которые «не услышали призыв начать готовиться заранее». Но тогда он заверил, что Минздрав и Министерство промышленности и торговли РФ мониторят ситуацию и стараются восполнять дефицит там, где он возникает. Тогда же глава Минпромторга Денис Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для врачей в 300 тысяч единиц.

«Защита медперсонала – это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций», – подчеркнул 14 апреля Михаил Мурашко на совещании по реализации регионами мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.