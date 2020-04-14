Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля подписал Постановление Правительства №500, которое временно приостанавливает введение единого поставщика масок, а также снимает остальные ограничения на торговлю медицинскими масками, марлей, бахилами и халатами, утвержденные в начале апреля 2020 года. Срок моратория не уточняется.

«Приостановить действие постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», говорится в документе (имеется в распоряжении Vademecum).

Подлинность документа подтвердил источник в АО «Корпорация Росхимзащита».

В начале апреля 2020 года Правительство РФ назначило «дочку» ГК «Ростех» – АО «Корпорация Росхимзащита» – «федеральным координатором» по обеспечению регионов медицинскими масками, перчатками, респираторами, защитными медицинскими костюмами и марлей. Региональными операторами назначены компании, имеющие фармлицензию и поставляющие в своих субъектах лекарственные препараты, в соответствии с утвержденными постановлением Правительства РФ №1416 «Правилами организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, перенесших трансплантацию, а также больных гемофилией, муковисцидозом и другими орфанными заболеваниями».

Всем остальным частным игрокам оптовый оборот перечисленных медизделий был запрещен. Предполагалось, что особый режим будет действовать в течение 90 дней.

С марта 2020 года врачи ряда больниц сразу в нескольких регионах России начали жаловаться на отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Так, заведующая реанимационным отделением ЦРБ карельского города Питкяранта рассказала, что для работы с коронавирусными больными медикам выдали паро- и влагопроницаемые костюмы «Каспер», в которых проводятся строительные и малярные работы, респираторы, купленные в строительном магазине, и плохо сшитые однослойные маски.

Медперсонал Покровской больницы в Санкт- Петербурге записал видеообращение, в котором рассказал о состоянии больницы после ее перепрофилирования под работу с пневмониями.

«Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным», – пояснили медики.

Врачи из Ярославской ИКБ создали петицию на портале Change.org, в которой подчеркивают, что «жизнь и здоровье медработников и пациентов поставлены под угрозу» в связи с недостатком СИЗ. На момент публикации петиция собрала более 138,8 тысяч подписей.

Нехватку медицинских масок подтверждают и тематические опросы. Профессиональная соцсеть «Доктор на работе» и компания «Медицинские информационные решения» (МИР) спросили российских врачей, готовы ли больницы к наплыву больных коронавирусом. Несмотря на разное количество опрошенных (1,2 тысячи врачей у проекта «Доктор на работе» и 4 тысячи – у МИР), тренды получились схожими.

Респонденты отмечают недостаток или отсутствие необходимых индивидуальных средств защиты для работы с пациентами с COVID-19 (маски FFP2-3M, защитные костюмы, очки и перчатки). На дефицит указали 88,5% респондентов «Доктора на работе», а больше половины (52%) опрошенных МИР рассказали, что регулярно, но в недостаточном объеме получают СИЗ от руководства медучреждения.

Ситуация вынудила говорить о наличии проблем и на самом высоком уровне. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 7 апреля заявил, что с дефицитом СИЗ столкнулись те медучреждения, которые «не услышали призыв начать готовиться заранее». Однако заверил, что Минздрав и Министерство промышленности и торговли РФ мониторят ситуацию и стараются восполнять дефицит там, где он возникает. В тот же день глава Минпромторга оценил дефицит защитных костюмов для врачей в 300 тысяч единиц. В наличии, по его словам, имеется около 500 тысяч штук медизделий, хотя регионам требуется около 800 тысяч.

Недостаток СИЗ мог повлиять на возникновение вспышек COVID-19 в больницах. 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что более половины (55%) из 74 обнаруженных в России очагов коронавируса нового типа представляют собой вспышки в медучреждениях. В конце марта–начале апреля 2020 года случаи внутрибольничного инфицирования SARS-Cov-2 были выявлены сразу в нескольких медучреждениях по всей стране, наиболее крупными стали вспышка в Эжвинской районной больнице Сыктывкара и Республиканской клинической больнице Башкортостана. Коронавирусом заразился и главврач московской ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: zakon.kz

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