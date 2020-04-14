«Сервье» покупает ведущую компанию по разработке антител

Независимая международная компания «Сервье» объявила о заключении окончательного соглашения с владельцами компании «Симфоджен А/С» (Symphogen A/S) о приобретении 100% уставного капитала компании. «Симфоджен» является лидером в разработке лекарственных средств на основе моноклональных антител. Сделка позволит компании «Сервье» расширить собственные возможности в области создания антител и станет гарантией того, что платформа компании «Симфоджен» по их разработке будет использоваться в полной мере.

В соответствии с условиями соглашения, в собственность компании «Сервье» переходят портфель программ в области онкологии и иммуноонкологии, а также платформа по разработке антител компании «Симфоджен».

После завершения процедуры приобретения компания «Симфоджен» станет центром передовых технологий в области разработки лекарственных средств на основе моноклональных антител в составе компании «Сервье». Компания «Симфоджен» будет функционировать в качестве отдельного подразделения в составе Группы компаний «Сервье» со штаб-квартирой в городе Баллерупе (Дания), а действующий штат компании останется прежним.

«Приобретение компании «Симфоджен» – это важный шаг на пути к реализации стратегической цели «Сервье»: стать признанным игроком в области онкологии. Лекарственные средства на основе моноклональных антител являются ключевым компонентом терапии в области онкологии и иммуноонкологии. Поэтому приобретение компании «Симфоджен», обладающей значительными возможностями в области их разработки, позволит нам значительно расширить научно-исследовательский потенциал для лечения онкологических и иных заболеваний. Наша цель – предоставить доступ к жизненно важной терапии как можно большему количеству пациентов по всему миру, – отметил Оливье Лоро, президент компании «Сервье». – Мы с нетерпением ждем завершения сделки и будем рады приветствовать компанию «Симфоджен» в составе Группы компаний «Сервье».

Компании «Сервье» и «Симфоджен» развивают стратегическое сотрудничество в области иммуноонкологии уже более двух лет.

Общая сумма сделки сторонами не раскрывается.

gmpnews