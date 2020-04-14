В первом чтении принят законопроект об учете затрат на маски при расчете налога на прибыль

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.

Несмотря на то что такие расходы не являются профильными для большинства предприятий, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поправки направлены на снижение издержек налогоплательщиков в условиях пандемии.

Законопроект должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

«Главное – безусловно, мы поддерживаем этот подход. Нужно оказать содействие предприятиям, которые оказывают эту помощь гражданам. Хотелось бы сказать, что идет очень серьезная работа вместе с Правительством с точки зрения того, какие еще могли быть меры налогового характера, чтобы поддержать сегодня экономику, людей и предприятия. Поэтому я не исключаю, что ко второму чтению могут быть внесены дополнительные предложения», — отметил Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

gmpnews