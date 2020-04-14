CalciMedica переходит к фазе II КИ препарата для лечения пневмонии, вызванной COVID-19

По мере роста числа случаев заражения COVID-19 растет спрос и на критически важные медицинские изделия и оборудование.

Правительства и компании стремятся нарастить производство новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), FDA (Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам) принимает решения для использовании других устройств, а такие компании как CalciMedica, ищут лекарственное средство, чтобы вмешаться в процесс лечения до того момента, как пациенту потребуется аппарат ИВЛ.

По сообщению Fierce Biotech, FDA дала зеленый свет клиническому испытанию ингибитора канала CRAC у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной новым коронавирусом, SARS-CoV-2. Как сообщил главный медицинский директор CalciMedica Сударшан Хеббар, CM4620-IE предназначен для устранения чрезмерной реакции иммунной системы.

«Канал CRAC является проксимальным этапом в выработке всех цитокинов Т-клетками. Мы снижаем уровень интерлейкинов IL-6, IL-17, фактора некроза опухоли альфа и других вредных факторов. Кроме того, мы минимизируем выброс нейтрофилов и миграцию нейтрофилов», – сказал он.

Препарат предназначен для предотвращения цитокинового шторма, который возникает, когда иммунная система слишком сильно активизируется и повреждает собственные клетки организма, а также защищает барьер между легкими и их кровоснабжением, предотвращая разрушение капилляров и жидкости, заполняющей воздушные мешочки легких. Он вводится внутривенно, поэтому действует быстро, что важно для пациентов, состояние которых может быстро ухудшиться и потребует искусственной вентиляции легких.

В фазе II исследования будут участвовать 60 пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Одна треть из них получит стандартную медицинскую помощь, а оставшиеся две трети будут получать препарат CalciMedica наряду со стандартной медицинской помощью.

«Существует острая необходимость в быстро действующем и мощном лечении для пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19», — сказал Чарльз Бруен, доктор медицины, врач интенсивной терапии и неотложной помощи в Областной больнице в Сент-Пол, Миннесота, которая начала набор пациентов для исследования 9 апреля.

У препарата есть потенциал для предотвращения развития ARDS (синдрома острого респираторного дистресса – acute respiratory distress syndrome) у пациентов с тяжелой пневмонией с COVID-19 и снижения потребности в ИВЛ. Отмечается, что даже те пациенты, которые выздоравливают от ARDS, могут остаться с хроническими проблемами легких.

gmpnews