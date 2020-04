ВОЗ представила полный список разрабатываемых вакцин против COVID-19

По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ответ на вспышку нового коронавируса во всем мире были активизированы исследования и разработки диагностических средств, вакцин и лекарственных средств для борьбы с COVID-19.

Международная группа экспертов, работающая над созданием вакцины против COVID-19, призывает всех следовать рекомендациям по предотвращению передачи вируса COVID-19 и защите здоровья. Экспертная группа также благодарит всех за доверие к научному сообществу и публикует совместную Декларацию:

«Мы – ученые, врачи, спонсоры и производители объединились в рамках международного сотрудничества, координируемого ВОЗ, чтобы ускорить доступ к вакцине против COVID-19. Разработка вакцины требует времени, но она в конечном итоге сможет сыграть важную роль в борьбе с пандемией. Мы приветствуем реализацию мер, предпринятых сообществом для уменьшения распространения вируса и защиты людей, включая уязвимые группы населения, и обязуемся использовать время, полученное благодаря широкому принятию таких мер, для разработки вакцины. Мы будем продолжать усилия по укреплению беспрецедентного для всего мира сотрудничества и обмена данными, которое ведется уже сейчас. Мы считаем, что эти усилия будут способствовать сокращению неэффективности и дублированию усилий, и мы будем работать слаженно, чтобы увеличить вероятность того, что в скором времени одна (или более) безопасная и эффективная вакцина станет доступна для всех.»

Согласно публикации Bloomberg, на сегодня в мире идет разработка 70 вакцин для противодействия коронавирусу. Три из разрабатываемых препаратов уже вступили в клиническую фазу для проверки на людях (см. таблицу).

Самой успешной разработкой, по мнению издания, является экспериментальная вакцина, находящаяся во второй фазе исследований, от компании CanSino Biologics Inc. и Пекинского института биотехнологии. Ещё два кандидата из лидирующей тройки от американских компаний Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Согласно сообщениям фарминдустрии, ученые надеются сократить время, которое необходимо для выпуска вакцины на рынок, так как разработка препарата идет с беспрецендентной скоростью. Компании-лидеры намерены вывести готовый продукт еще до начала следующего года, поскольку инфекционный патоген вряд ли удастся подавить только с помощью карантина.

Стоит отметить в представленной таблице значатся и российские компании, включая BIOCAD и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.

gmpnews