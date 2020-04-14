В США фиксируется дефицит ключевых анестетиков и обезболивающих

Новый коронавирус оказал огромное влияние на фармацевтические цепочки поставок, и сегодня всё чаще фиксируется нехватка определенных лекарств. Спрос на лекарства, используемые в больницах в качестве обезболивающих и хирургических анестетиков для пациентов с COVID-19, резко увеличился, при этом сократилось их предложение, что потенциально может указывать на дальнейший дефицит препаратов в течение многих месяцев.

Как сообщает Fierce Pharma, 10 апреля FDA опубликовала обновленную информацию о нехватке анестетиков пропофола и мидазолама, ссылаясь на возросший спрос. По словам FDA, в отношении дженерика пропофола, выпускаемого рядом производителей, пополнение запасов может произойти в октябре, когда такие компании как Dr. Reddy’s Laboratories и Hikma Pharmaceuticals получат активные фармацевтические ингредиенты для производства препарата.

Что касается мидазолама, то некоторые дозировки препарата все еще доступны, однако другие появятся не раньше, чем в начале 2021 года.

В связи со сложившейся ситуацией, Управление по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Agency – DEA) заявило, что разрешит увеличить производство и импорт мидазолама, поскольку он является контролируемым веществом. DEA уже включило в свой список для увеличения производства целый ряд обезболивающих и седативных средств, включая фентанил, кетамин, фенобарбитал и диазепам.

По данным Washington Post, пандемия коронавируса отражается не только на обезболивающих и анестезирующих средствах, но ещё и на ингаляторах для лечения астмы. Уже зафиксирована нехватка ингаляторов с альбутеролом в больницах и розничных аптеках.

В случае с фентанилом, который используют для лечения пациентов подключенных к ИВЛ, для больниц требуются большие дозы опиоида – 50 мг, именно эти запасы быстро истощаются, вызывая негативный эффект цепочки поставок.

Отмечается, что пандемия COVID-19 отразилась и на безрецептурных препаратах, например, таких как Тайленол.

В частности Johnson & Johnson сообщил о «временном» дефиците Тайленола в связи с повышенным спросом на препарат. Дефицит отмечается в конкретных регионах, поэтому компания оптимизирует поставки и приветствует лимитированные закупки.

FDA ранее сообщала и о нехватке гидроксихлорохина и хлорохина, противомалярийных препаратов, которые назывались президентом США Дональдом Трампом одними из потенциальных лидеров для лечения COVID-19.

Ещё по одному препарату – ремдесевир от Gilead Sciences, участвующем в клинических испытаниях, также фиксируется нехватка, поскольку продолжается его активное использование в рамках сострадательного применения. На прошлой неделе Gilead заявил, что увеличил производство ремдесивира, чтобы удовлетворить возросший спрос, пообещав пожертвовать 1,5 миллиона доз препарата, готового или почти готового к отправке.

gmpnews