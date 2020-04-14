Заключено соглашение о крупномасштабном производстве антител к SARS-CoV-2

Компании Samsung Biologics и Vir Biotechnology, Inc. объявили о заключении соглашения, в соответствии с которым Samsung Biologics будет оказывать услуги по крупномасштабному производству моноклональных антител, разработанных Vir Biotechnology, для лечения COVID-19.

Антитела VIR-7831 и VIR-7832 являются перспективными кандидатами в отношении SARS-CoV-2, они обладают высокой способностью нейтрализовать SARS-CoV-2, согласно исследованиям на клетках. Vir планирует перейти непосредственно ко второму этапу клинических испытаний в течение следующих 3-5 месяцев. Сегодняшнее соглашение основано на ранее объявленном производственном соглашении Vir с WuXi Biologics и соглашении о намерениях с Biogen, Inc.

«Учитывая траекторию пандемии COVID-19, мы ожидаем, что во всем мире будет существенная потребность в терапии антителами, – сказал Джордж Скангос (George Scangos), генеральный директор Vir. – Соответственно, мы предпринимаем активные шаги, чтобы развить крупномасштабные производственные мощности для быстрого перехода с любым из наших кандидатов на производство, который докажет свою безопасность и эффективность.»

В рамках сделки, стоимостью около 362 млн долларов, Samsung Biologics должен начать производство уже в октябре (технологический запуск), а коммерческие партии потенциально должны начать выпускаться с 2021 года. Стороны продолжат переговоры по дополнительным условиям, окончательное соглашение должно быть подписано до 31 июля 2020 года.

gmpnews