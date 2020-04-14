BioCryst начинает клинические испытания галидесивира для лечения пациентов с COVID-19

Компания BioCryst Pharmaceuticals, Inc. объявила о начале регистрации участников рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования для оценки безопасности, клинического воздействия и противовирусного действия препарата galidesivir (галидесивир) у пациентов с COVID-19.

Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящим в состав Национального института здоровья США.

Галидесивир является противовирусным препаратом широкого спектра действия, который доказал свою безопасность и хорошую переносимость в рамках фазы I на здоровых людях. Аналог аденозинового нуклеозида in vitro продемонстрировал активность против широкого спектра патогенов (более чем 20 РНК-вирусов в девяти различных семействах), включая коронавирус MERS и SARS.

Испытание будет проводиться в Бразилии. В первую часть исследования будут включены 24 госпитализированных взрослых с диагнозом COVID-19 от средней до тяжелой степени, подтвержденным методом ПЦР. По завершении первой части исследования будет выбран оптимальный режим дозирования галидесивира. Во второй части исследования будут участвовать уже 42 госпитализированных пациента с COVID-19, две трети из них будут рандомизированы для получения галидесивира. Смертность будет отслеживаться до 56 дней.

gmpnews