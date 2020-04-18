Фармацевтам сети «Аптечные традиции» запретили продавать медицинские маски

Фармацевты УК «Аптечные традиции» не будут продавать медицинские маски. Такое решение принято руководством компании в связи с негативной реакцией покупателей на цену товара.

Руководство компании «Аптечные традиции» запретило своим сотрудникам продавать в аптеках сети медицинские маски. Об этом генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой рассказал на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованном Infor-media.

«Я не хочу, чтобы в моих сотрудников плевали и называли их спекулянтами. Поэтому издал строгий запрет: никаких больше масок», — заявил Руцкой. Маски, которые сейчас можно купить по цене от 22 до 25 рублей с учетом логистики доходят до аптек с ценой 30 рублей. В итоге из-за высокой цены фармацевты выслушивают множество жалоб в свой адрес, объяснил он.

Сейчас масок нет и в других аптечных сетях. «Маски будут тогда, когда они появятся у дистрибьюторов», — заявил владелец аптечной сети «Здоровье» Василий Слепов. Он также подчеркнул, что фармацевты сталкиваются с негодованием покупателей в связи с отсутствием товара.

Дистрибьюторы пока не готовы назвать сроки появления товара. Основная проблема — отсутствие проверенных импортеров, отметил генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский. «Условия закупки — это 100% предоплата в Китае с неизвестным импортером. С кем судиться потом, если не привезут товар?» — рассуждает он.

Объем масок, необходимый для закупки в Китае, исчисляется в сумме от миллиона долларов и выше, рассказал директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин. Для разрешения ситуации дистрибьюторам необходимо скооперироваться для покупки товара, считает он.

Руслан Мавлиханов

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