Вспышка коронавируса приведет к усилению позиций Китая на мировом фармрынке

Такого мнения придерживается председатель правления китайской фармкомпании Fosun Pharma («Фосун Фарма») Чен Циюй, пишет South China Morning Post.

По его словам, нет худа без добра. Вспышка коронавируса придаст стимул китайской фарме.

Регуляторные изменения, направленные на снижение цен на популярные в стране медикаменты, вкупе с ускорением процесса одобрения лекарственных препаратов, дадут толчок R&D инновационных препаратов.

Топ-менеджер компании надеется, что в течение пяти лет некоторые китайские компании войдут в мировой рейтинг крупнейших мировых фармпроизводителей.

В конце сентября 2019 года власти КНР приняли решение о централизованных закупках лекарственных средств в общенациональном масштабе, что должно привести к снижению цен на некоторые широкоприменяемые дженерики.

Как отметил Чен Циюй, снижение цен позволит сократить расходы на их закупку и высвободить средства на оплату поставок инновационных препаратов.

Помимо этого многие китайские компании инвестируют значительные средства в научные исследования.

По официальным данным, среднегодовой темп роста расходов на R&D в Китае в 2000-2017 годах составил более 17% по сравнению с 4,3% в США.

Эксперты прогнозируют консолидацию китайских производителей дженериков и дальнейший рост доли инновационных компаний на внутреннем рынке.

Илья Дугин

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