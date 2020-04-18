87% российских аптек готовы отпускать маркированные лекарства по льготным рецептам

ЦРПТ, оператор системы маркировки лекарств (МДЛП), сообщил, что 87% российских аптек, отпускающих бесплатные лекарства для льготников по государственным программам, подключились к системе маркировки и готовы принимать и выдавать маркированные препараты по всем правилам, с передачей данных в систему МДЛП.

Стопроцентного подключения льготных аптек к системе МДЛП достигли в 34 из 85 регионов РФ. Еще в 40 регионах к системе подключились от 72% до 97% аптек.

Из регионов со стопроцентным подключением лидерами стали Оренбургская область, где действует 74 точки выдачи льготных препаратов, Республика Башкортостан — 59 пунктов выдачи и Санкт-Петербург с 47 аптечными пунктами.

Больше всего пунктов выдачи льготных лекарств работает в Москве (326), Нижегородской (200) и Свердловской областях (132). В этих регионах уровень подключения льготных аптек к МДЛП составил 88%, 91% и 90% соответственно.

31 декабря подписано Постановление Правительства РФ №1954, определяющее порядок введения обязательной маркировки всех лекарств. С 1 июля 2020 г. производители и импортеры должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств в систему маркировки. Препараты, произведенные до 1 июля 2020 г., разрешены к хранению, перевозке, реализации и передаче без маркировки до истечения срока годности.

Источник: ЦРПТ

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