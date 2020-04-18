Аптекам разрешили продавать гигиенические маски

Минздрав России направил в администрации регионов письмо «О реализации гигиенических масок». Согласно документу, лицевые гигиенические маски, изготовленные по техусловиям, оперативно разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках.

Министерство здравоохранения сообщило региональным властям о том, что аптеки могут продавать немедицинские маски. Помимо разрешения на продажу в письме Минздрав также уточняет, что именно подразумевается под «гигиенической маской».

«Гигиенические маски используются в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха, — говорится в письме. — Такие маски могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканного материала и реализованы с учетом установленных требований».

Ранее техусловия для производства масок были разработаны по поручению Минпромторга России и Росстандарта.

Документ подписан заместителем министра здравоохранения Виктором Фисенко. Оперативно связаться с ним корреспонденту «ФВ» не удалось.

Теперь аптеки смогут реализовывать гигиенические маски, не опасаясь штрафных санкций, говорит президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) Наталья Назаренко. «Мы всеми силами пытались узаконить реализацию немедицинских масок для населения и направляли обращения в региональный Роспотребнадзор», — рассказала она.

По словам Натальи Назаренко, письмо Минпромторга РФ от 30 апреля, предписывающее организовать сбыт гигиенических масок по всем доступным каналам потребительского рынка, способствовало увеличению местного производства масок из текстиля и трикотажа. Их розничная цена составляет 26-29 рублей, сообщила она.

Представители фармрозницы неоднократно сообщали «ФВ» о сложностях с реализацией медицинских масок. Так, «Губернские аптеки» (Красноярский край) не продавали в розничной сети маски с оптовой стоимостью от 30 рублей, опасаясь обвинений в спекуляции. А гендиректор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой запретил продавать в сети медицинские маски.

«Я не хочу, чтобы в моих сотрудников плевали и называли их спекулянтами. Поэтому издал строгий запрет: никаких больше масок», — заявил Руцкой на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии».

Ольга Коберник

pharmvestnik