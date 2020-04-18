Moderna объявила о скором завершении испытаний вакцины от COVID-19

Компания Moderna («Модерна») раскрыла часть информации о продолжающемся клиническом исследовании I фазы вакцины против COVID-19, сообщает FierceBiotech.

Вакцина-кандидат mRNA-1273 является совместной разработкой Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и компании Moderna.

Протоколом исследования предусмотрено введение трех доз экспериментальной вакцины – 25, 100 и 250 мкг. Сейчас идет набор участников в группу для введения вакцины в дозе 250 мкг.

Когда в NIAID объявили о введении субъекту КИ I фазы по COVID-19 первой дозы вакцины 16 марта, сообщалось также о планах завершить набор субъектов в течение примерно 6 недель. Сейчас Moderna отмечает, что КИ проводится в соответствии с графиком.

В отсутствии клинических данных по вакцине mRNA-1273 обозреватели внимательно изучают другие профилактические иРНК-вакцины в портфеле Moderna. Важно найти доказательства того, что подход к разработке вакцин на основе иРНК работает.

Moderna актуализировала данные КИ по вакцине-кандидату mRNA-1893 против вируса Zika. Было показано, что минимальные дозы mRNA-1893, 10 мкг и 30 мкг, индуцируют сероконверсию у 94% и 100% субъектов, соответственно. Сероконверсия – это процесс образования у людей нейтрализующих антител против определенного патогена, такого как вирус Zika или SARS-CoV-2.

В Moderna также обнаружили, что вакцина mRNA-1893 индуцирует иммунный ответ с участием нейтрализующих антител у серопозитивных субъектов. У субъектов с наличием антител к вирусу иммунный ответ усиливался в 4 раза. Такое усиление иммунного ответа наблюдалось примерно у 75% субъектов, получивших две дозы вакцины mRNA-1893 по 30 мкг.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik