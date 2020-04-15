БАД для контроля и снижения веса не показали традиционного весеннего скачка продаж

Маркетологи прогнозируют рост продаж СТМ и проблемы с выводом на рынок новых препаратов.

Продажи гормональных контрацептивов выросли по итогам 13-й недели этого года, а БАД для контроля и снижения веса не показали привычного сезонного скачка. Под большим ударом оказались новые для российского рынка бренды. Зато хорошие перспективы роста у товаров под собственной торговой маркой (СТМ). Об этом говорили участники первого бизнес-завтрака в формате онлайн «Brand hub: coffee & pharma», который прошел 15 апреля.

Ввиду текущей финансово-экономической ситуации можно прогнозировать увеличение доли СТМ в продажах, отметила эксперт в области фармацевтического маркетинга («Марафон групп») Алла Бахтиозина. Это объясняется в первую очередь тем, что маржинальность товаров СТМ до двух раз выше аналогичных товаров. Однако важно понимать, что для этой категории крайне важно соотношение цены и качества, а не просто низкая стоимость. Не стоит запускать СТМ в каждой товарной категории, предостерегла Бахтиозина. Важно сформировать взвешенный и сбалансированный портфель с учетом потребностей покупателей в денежноемких категориях. Есть успешные кейсы, когда после пересмотра ассортиментного портфеля и редизайна упаковки средний чек в категории СТМ вырос на 21%, проникновение СТМ в чек увеличилось на 17%, а сами продажи — на 53%.

Традиционно весной наблюдается резкий подъем продаж БАД для контроля и снижения веса, рассказала зам. генерального директора «Альфа Ресерч и Маркетинг» (AlphaRM) Татьяна Литвинова. Но не в этом году. Эксперты связывают это с карантином. Худеть к курортному сезону в нынешней ситуации не столь актуально. Зато всплеск продаж наблюдался на 13-й неделе в сегменте гормональных контрацептивов. По-прежнему востребованы противовирусные препараты, антисептики и средства индивидуальной защиты.

Говоря о дальнейших перспективах роста рынка, эксперт в области маркетинга ЛС/БАД (Stada) Вячеслав Краснов предположил увеличение спроса на витамины, в частности, на витамин D из-за режима самоизоляции, противотревожных препаратов, а также лекарственных растительных сборов. При этом под большим ударом оказались лончи, запущенные в конце 2019 года и запланированные на начало этого года, убежден Краснов. Вероятно, компании решат отложить вывод на рынок новых препаратов до нормализации обстановки.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik