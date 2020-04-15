Минздрав подключится к доработке законопроекта о регулировании аптечной деятельности

Михаил Мишустин по просьбе фракции «ЕР» поручил Минздраву принять участие в работе над законопроектом о регулировании деятельности аптечных сетей. Одиночные аптеки депутаты предлагают поддерживать.

Председатель Правительства Михаил Мишустин провел 9 апреля совещания в режиме видеоконференций с руководством всех фракций Госдумы, на которых обсуждались меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Об итогах встречи рассказал депутат Андрей Исаев в статье, опубликованной в «Российской газете».

В частности, депутаты заявили премьеру о своем намерении как можно скорее принять законопроект, касающийся регулирования аптечной деятельности. Документ направлен против монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Кроме того, согласно этому документу, аптеки будут обязаны информировать граждан о наличии дешевых аналогов дорогих лекарственных средств.

«Мы попросили правительство принять участие в работе над данным законопроектом, премьер-министр дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения», – отметил Исаев.

Ранее депутат говорил, что нужно регулировать деятельности аптечных сетей, а одиночные аптеки наоборот нуждаются в особой поддержке.

Единороссы также рекомендовали правительству обратить внимание регионов на необходимость увеличения приема абитуриентов в медицинские колледжи.

«Это предложение тоже получило поддержку премьер-министра, по его поручению до 15 мая Министерство просвещения, Минздрав и Минобрнауки совместно с субъектами Федерации должны будут представить план увеличения числа образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала», – рассказал депутат.

Елена Сидорова

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