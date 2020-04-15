Производственный сегмент ГК «Протек» укрепил свои позиции в рейтинге работодателей России

ГК «Протек» вошла в ТОП-150 ежегодного «Рейтинга работодателей России-2019», который представил рекрутинговый сервис HeadHunter на сайте РБК и официальном ресурсе rating.hh.ru.

«Фармфирма «Сотекс» (производственный сегмент Группы компаний) поднялась на 66 строку общего рейтинга (103 балла), заняв пятое место в номинации «Фармацевтика и медицина». По итогам 2018 года компания занимала 82 место в общем рейтинге и шестое среди отраслевых предприятий. Кроме того, производитель вошел в список победителей в номинации «Самые вовлеченные сотрудники».

Компания «Ригла» (розничный сегмент ГК «Протек») заняла 40 место в общем зачете (104,9 балла) и второе в номинации «Фармацевтика и медицина».

ЦВ «Протек» — на 147 позиции (98,2 балла) в общем рейтинге и на 10 месте среди представителей отрасли.

Всего в рейтинг по итогам 2019 года вошла 241 компания. К участию допускались работодатели с численностью персонала не менее ста человек. Их оценка проводилась с учетом мнений соискателей и сотрудников, а также эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. Опрос соискателей проводился по методике, одобренной ВЦИОМ.

Источник: ЦВ «Протек»

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