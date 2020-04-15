Выручка «Нанолек» в 2019 году составила 7,5 млрд рублей

В 2019 году компания «Нанолек» на 60% увеличила выручку. Объем инвестиций составил более 500 млн руб.

Компания «Нанолек» подвела финансовые и производственные итоги 2019 года. Выручка компании составила 7,5 млрд руб., что на 60% выше показателя 2018 года (4,7 млрд). Объем инвестиций составил более 500 млн руб. Такая информация приводится в сообщении компании.

14 августа 2019 года АО «Роснано» вышло из числа участников «Нанолек», продав 33,33% уставного капитала компании другим ее акционерам. Средства, вырученные от продажи, вдвое превысили сумму инвестиций и составили 2,35 млрд руб. «Роснано» выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году.

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