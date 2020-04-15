Врачи в США просят тюрьмы поделиться препаратами для смертельных инъекций для лечения COVID-19

Американские врачи обратились с открытым письмом к руководителям исправительных учреждений в штатах, где практикуется смертная казнь путем введения смертельной инъекции. Они попросили управления тюрем этих штатов направить им препараты, входящие в состав «смертельного коктейля», для спасения жизней пациентов с COVID-19.

В связи с пандемией коронавируса врачи в США испытывают нехватку препаратов для лечения больных в тяжелом состоянии. Медики обратились к руководству исправительных учреждений, в которых приводят в исполнение смертные приговоры путем введения «смертельного коктейля», с просьбой передать им запасы сильнодействующих веществ, пишет The Hill.

«Коктейль» состоит из четырех препаратов: фентанила, мидазолама, векурония бромида и рокурония бромида. Все они входят в разработанный Американским обществом фармацевтов перечень препаратов, находящихся в дефиците в связи с эпидемией.

Фентанил и мидазолам применяются для седации пациентов с COVID-19 на ИВЛ. Остальные препараты используются в отделениях реанимации и интенсивной терапии при подключении к ИВЛ и процедуре интубации.

По информации авторов письма, в штатах Флорида, Невада и Теннеси есть запасы рокурония бромида, фентанила и векурония бромида, которых хватило бы для лечения 137 пациентов с COVID-19.

Илья Дугин

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