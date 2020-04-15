Apteka.ru вошла в десятку крупнейших онлайн-магазинов России

Вручение премии Е-соmmerce Index TOP-100 от Data Insight состоялось 9 апреля в формате онлайн-конференции. Участники рейтинга крупнейших онлайн-магазинов соревновались в 15 номинациях по четырем категориям: «Лидер рынка», «Качество роста», «Модели роста», «Лидер роста».

В ходе премии были объявлены лидеры рейтинга. Значительно улучшил свою позицию в 2019 году сервис Apteka.ru, поднявшись за год с 13 на 8 место, а по количеству заказов заняв 3 место. В минувшем году сервис рос быстрее всех своих конкурентов по ТОП-10. На 171% в сравнении с 2018 год вырос объем продаж и на 175% выросло количество заказов, совершенных пользователями. Эксперты присудили Apteka.ru победу в номинации «Лидер роста: ускорение».

Ежегодно аналитическое агентство Data Insight публикует рейтинг E-Commerce Index TOP-100. В рейтинг включаются сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам года.

В основе рейтинга лежит комплексная методика сбора и оценки показателей участников. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов.

Источник: АО НПК «Катрен»

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