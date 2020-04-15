Росздравнадзор рассказал о работе с маркированными лекарствами в ФАП и центрах ОВП

В соответствии с Порядком работы в обособленных подразделениях медицинских организаций с маркированными лекарствами, любые операции с ними на всех этапах товаропроводящей цепи должны быть отражены в ФГИС МДЛП.

Росздравнадзор разработал Порядок работы с маркированными лекарственными препаратами в обособленных подразделениях медицинских организаций (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики). Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Любые физические действия, осуществляемые с лекарственными препаратами субъектами обращения лекарственных средств на всех этапах товаропроводящей цепи, должны быть отражены в ФГИС МДЛП.

Оснащение обособленных подразделений медицинских организаций регистраторами выбытия происходит на основании заявок, направленных в адрес оператора системы мониторинга ООО «ОператорЦРПТ» головными медицинскими организациями. Регистратор выбытия предоставляется бесплатно. Он не используется при осуществлении розничной торговли лекарствами.

Сведения, передаваемые в ФГИС МДЛП, формируются вручную или автоматическим способом с использованием товароучетных систем участников, интегрированных с системой, и предоставляются в форме электронных документов (файлов) в формате xml. Составление документов, необходимых для информационного обмена с ФГИС МДЛП, осуществляется на основании соответствующих схем логической модели обмена файлов, описание которой приведено на сайте честныйзнак.рф в разделе «Документы для работы в МДЛП».

Срок подачи сведений в ФГИС МДЛП о выводе из оборота лекарственных препаратов при осуществлении розничной торговли, в том числе при отпуске лекарств со скидкой по рецепту, – до 5 рабочих дней.

Елена Сидорова

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