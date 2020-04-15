Johnson & Johnson понизила годовой прогноз на фоне коронавируса

Вспышка коронавируса сказалась на финансовых показателях Johnson & Johnson.

По прогнозу Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), объем продаж в 2020 году составит 77,5-80,5 млрд долл., а не 85,4-86,2 млрд долл., как ожидалось ранее, пишет Financial Times.

Прибыль на акцию также сократится с 8,95-9,10 до 7,50-7,90 долл.

При этом квартальные дивиденды выросли на 6,3% — до 1,01 долл.

За первые три месяца скорректированная прибыль на акцию составила 2,17 долл., превысив ожидания аналитиков. Объем продаж составил 20,69 млрд долл. против 20,02 млрд долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали 19,7 млрд долл.

Квартальная прибыль выросла на 54,6%, составив 5,8 млрд долл.

Акции Johnson & Johnson выросли на 3,3% на торгах до открытия рынка.

Объем продаж рецептурных лекарственных препаратов за отчетный период вырос на 8,7% и составил 11,1 млрд долл.

Как говорится в финансовом отчете компании, объем продаж безрецептурного бизнеса вырос на 11% и составил 3,6 млрд долл. благодаря росту спроса на фоне коронавируса.

Аналитики отмечают рост продаж препаратов Tylenol, «Мотрин», «Зиртек» и средства по уходу за полостью рта Listerine.

В I квартале 2020 года производство медоборудования сократилось на 4,8% — до 5,9 млрд долл.

По словам исполнительного директор Johnson & Johnson Алекса Горски, компания готова к сложным временам. Johnson & Johnson является одним из лидеров по разработке вакцины против COVID-19. В компании прогнозируют, что в случае успешных клинических исследований вакцина будет готова в начале 2021 года.

Илья Дугин

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