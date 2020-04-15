«Активный компонент» займется производством remdesivir по полному циклу

Компания «Активный компонент» приступает к производству препарата remdesivir, который сейчас исследуют на эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат еще не зарегистрирован в России, однако предприятие готово начать поставки уже летом.

Фармацевтическая компания и производитель активных фармсубстанций «Активный компонент» начинает производство полного цикла препарата remdesivir, который сейчас во многих странах мира проходит клинические исследования на эффективность при лечении COVID-19. Об этом «ФВ» сообщил председатель совета директоров компании Александр Семенов.

К настоящему моменту компания уже поставила лабораторный синтез субстанции. Параллельно с этим «Активный компонент» ведет переговоры с патентовладельцем и разработчиком remdesivir – американской компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»). Российскую фармсубстанцию планируется получить приблизительно в июне этого года и уже летом начать поставки готового препарата. Однако перед этим препарат должен успешно пройти ускоренные клинические испытания и регистрацию в России.

«ФВ» отправил запрос в Минздрав с просьбой уточнить, рассматривается ли сейчас вопрос о регистрации remdesivir.

Изначально препарат был разработан в качестве потенциальной терапии лихорадки Эбола, но был признан неэффективным. Клинические исследования remdesivir на его потенциал в лечении COVID-19 проходят в том числе в США, Великобритании и Китае. Сейчас препарат применяют в отдельных случаях при лечении тяжелобольных пациентов, у которых нет возможности принять участие в испытаниях.

Как сообщала Gilead Sciences, согласно прогнозу, к октябрю компания произведет полмиллиона доз препарата, а концу года – миллион.

Маргарита Грошева

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