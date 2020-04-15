«Синтез» готов увеличить на 30% производство лекарств, применяемых при COVID-19

14 лекарственных средств, выпускаемых курганским предприятием ОАО «Синтез», вошли в перечень препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Расширенный список опубликован 8 апреля 2020 года в 5-ой версии документа «Временные методические рекомендации.

Все 14 препаратов «Синтеза», рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, входят список ЖНВЛП и реализуются по фиксированным ценам.

«Синтез» — единственная в России фармацевтическая компания, в портфеле которой одновременно присутствует такое количество обозначенных в списке Минздрава МНН. Не будет преувеличением сказать, что в соответствии с описанными в рекомендациях протоколами, можно обеспечить полный цикл лечения пациентов с CОVID-19 препаратами, выпускаемыми на наших площадках, – поясняет генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков. – В случае необходимости мы готовы увеличить объемы выпуска части лекарств из перечня на 25-30 % в зависимости от позиции. Производственные мощности позволяют сделать это в сжатые сроки».

Так, на 30% может быть увеличен объем производства антибактериальных препаратов «Лефлобакт» (в 1 кв 2020 г. выпущено более 450 тыс уп.) с действующим веществом левофлоксацин, «АзитРус» (148 тыс уп. — в 1 кв. 2020 г.) с действующим веществом азитромицин и лизиат для приготовления раствора «Ванкорус» (62 тыс уп — в 1 кв 2020 года) с действующим веществом ванкомицин. По безрецептурной продукции, такой как назальный деконгестант «Ринорус» (2,6 млн упаковок — в 1 кв. 2020 г.) или мукалтические средства увеличение объема производства может составить около 25%.

Необходимо отметить, что лекарственные средства из списка Минздрава разделены на группы этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, другими словами, лечение причин, механизмов развития и проявлений заболевания. Для каждой группы установлен отдельный перечень препаратов, часть из которых взаимозаменяема внутри группы.

gmpnews