Интерпол раскрыл международное мошенничество, связанное с поставками масок

Сложная схема мошенничества, с использованием фальсифицированных электронных писем, созданием сайтов-клонов, предоплатой и отмыванием денег, была раскрыта финансовыми учреждениями и властями в Германии, Ирландии и Нидерландах в рамках дела, координируемого Интерполом.

Поскольку в середине марта из-за вспышки коронавируса ряд стран закрыл границы, покупатели средств индивидуальной защиты начали искать новые каналы поставок. Так органы здравоохранения Германии заключили контракт с двумя торговыми компаниями в Цюрихе и Гамбурге на закупку масок для лица на 15 миллионов евро.

Все началось с адресов электронной почты, к которым смогли получить доступ мошенники, и веб-сайта дистрибьюторской компании из Испании, который впоследствии оказался сайтом-клоном настоящего.

Посредством электронной переписки подставная компания отправила информацию о том, что в наличии у неё нет необходимо количества масок (заявка была на 10 млн масок) и перенаправила покупателя к якобы «доверенному» поставщику в Ирландии. Ирландский посредник пообещал связать их с другим поставщиком, на этот раз в уже Нидерландах.

Заявив, что у него прочные коммерческие отношения с указанной компанией, «поставщик» заверил, что голландская компания сможет поставить 10 млн масок и уже была достигнута договоренность, однако для этого потребовался авансовый платеж в размере 1,5 млн Евро.

Покупатели инициировали банковский перевод в Ирландию и подготовились к доставке, в которой должны были участвовать 52 грузовых автомобиля и полицейский эскорт для перевозки масок со склада в Нидерландах до конечного пункта назначения в Германии. Но, незадолго до даты поставки, покупатели были проинформированы о том, что для обеспечения безопасности товара потребовалась срочная передача 880 000 Евро непосредственно голландскому поставщику. Всё это происходило посредством создания сайтов-клонов, на которых и были указаны реквизиты для банковских переводов.

Когда покупатели поняли, что их обманули, они сразу же связались со своим банком в Германии, который, в свою очередь, связался с подразделением по финансовым преступлениям Интерпола, который и занялся отслеживанием банковских переводов, дабы пресечь мошенническую схему. Оперативное вмешательство Национального бюро в Дублине по борьбе с экономическими преступлениями позволило заморозить 1,5 млн Евро на счете и выявить ирландскую компанию, участвующую в преступлении.

Голландская служба фискальной информации и расследований быстро выявила 880 000 Евро, которые были переведены из немецкой компании, однако почти 500 000 Евро из этих средств уже были отправлены в Соединенное Королевство, и все они предназначались для отправки в Нигерию. Благодаря предупреждению, поданному следователями, британский банк смог отозвать всю сумму, все средства возвращены в Нидерланды и заморожены властями.

Арестованные по этому делу не имели никакого отношения к медицинской индустрии. Они были просто опытными мошенниками, которые увидели возможность в связи с кризисом, вызванным COVID-19, сказал Юрген Сток (Jürgen Stock), генеральный секретарь Интерпола.

Данная операция уже привела к аресту двух подозреваемых в Нидерландах. Вероятно будет больше арестов, поскольку специализированные подразделения продолжают свое взаимодействие с Интерполом, а также с прокуратурой и полицией в Германии.

Интерпол напоминает представителям общественности о необходимости проявлять бдительность, поскольку организованные преступные группы продолжают адаптировать свою деятельность для извлечения выгоды из глобального кризиса в области здравоохранения.

gmpnews