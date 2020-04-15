АРФП указывает на необходимость создания единого регулятора для отрасли

13 апреля вышло постановление Правительства № 500, которым временно приостановлено действие ранее изданного 431 Постановления. Отрасль восприняла это – как победу здравого смысла. Ещё 7 апреля Ассоциация Российских фармацевтических производителей обратилась в Минпромторг за разъяснениями о правоприменении постановления Правительства от 3 апреля № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», подготовленного этим ведомством. Документ предполагал не только жесткое регулирование в части закупок медицинских товаров: медицинских масок, перчаток и других необходимых в условиях пандемии коронавируса средств защиты, но и монополизацию этого процесса со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Помимо медучреждений пострадавшими от нововведений могли стать и фармацевтические производители, использующие в работе СИЗ.

«Изначально не был продуман механизм реализации этого решения, не просчитаны критерии эффективности и его последствия. Производство лекарственных препаратов связано с соблюдением требований надлежащей производственной практики GMP и обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для работы в чистых помещениях. Это чрезвычайно важно и сбои в поставках недопустимы. Предприятия имеют заключенные и 100% оплаченные контракты по бесперебойным поставкам СИЗ», — отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Постановлением 431 был введен новый, до этого не известный юристам, термин — оператор-координатор, которым назначалась «Росхимзащита» и все поставки медицинских изделий должны были осуществляться только через него или региональных операторов, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и поставляющих лекарственные препараты для лечения болезней из перечня «14 ВЗН».

По мнению экспертов отрасли – это бы неизбежно привело к дефектуре средств индивидуальной защиты по всей стране.

«Единоначалие – это основа централизованного и устойчивого управления в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, 431 Постановление показало серьезные огрехи в единоначалии. В очередной раз мы вынуждены говорить о необходимости создания единого регулятора для отрасли, особенно в таких непростых ситуациях, которую мы переживаем сегодня», — подчеркнул Виктор Дмитриев.

После волны писем и возмущений специалистов действие 431 Постановления было приостановлено. Отрасль ждет его полной отмены.

Пресс-служба АРФП

gmpnews