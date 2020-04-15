Резидент ОЭЗ «Дубна» начал производство антисептика собственной разработки

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Полекс Бьюти» приступила к производству антисептического геля для рук собственной разработки. В день компания выпускает до 10 000 штук средства. Эта продукция поможет в профилактике коронавируса COVID-19.

На предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Полекс Бьюти» началось производство «Геля для рук с антибактериальным эффектом САНИТАЙЗЕР» собственной торговой марки. Продукция выпускается в различных форматах – флакон объемом 100 мл с дозатором и туба 250 мл. Данное средство, разработанное резидентом на базе собственной исследовательской лаборатории, прошло все необходимые испытания и показало высокую эффективность в обеспечении гигиенической и эпидемиологической чистоты рук благодаря эффективной формуле на основе пропилового спирта.

Главная задача геля – защита кожи рук от негативных последствий возможных контактов с патогенными микроорганизмами в быту и в профессиональной деятельности, — поясняет заместитель генерального директора ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков. — Закончена разработка и других антисептических и дезинфицирующих средств, которые отправляются на государственную регистрацию.

Напомним, что новый завод «Полекс Бьюти» был сдан в эксплуатацию в конце октября прошлого года и только приступил к выпуску собственной продукции.

Сегодня с целью увеличения объемов производства и удовлетворения растущего спроса на антисептики, компания «Полекс Бьюти» закупает дополнительное технологическое и процессинговое оборудование. Это в том числе оборудование для производства упаковки, дефицит которой сейчас особенно остро ощущается на отечественном рынке. Оборудование в ближайшее время начнет поступать на завод.

gmpnews