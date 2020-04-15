Более чем в 2 раза увеличено производство антисептиков на Кемеровской фармфабрике

Производство дезинфицирующих средств на Кемеровской фармацевтической фабрике в марте выросло более чем вдвое в связи с повышенным спросом из-за профилактики нового коронавируса. Предприятие полностью обеспечивает потребность Кузбасса в антисептиках, а также поставляет их в Тульскую и Иркутскую области, Красноярский край, Бурятию и Хакасию, об этом сообщает пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса.

Раньше Кемеровская фармацевтическая фабрика производила в среднем 150-170 тонн лекарственных и дезинфицирующих средств в месяц. Но в связи с значительным увеличением спроса в марте года было выпущено 427 тонн продукции. За 10 дней апреля произведены 274 тонны лекарств и антисептиков — «Хлоргексидина», медицинского спирта и перекиси водорода.

«Спасибо за ударную работу, благодаря вам Кузбасс полностью обеспечен антисептиками. Важно на этом не останавливаться и наращивать поставки в другие регионы России. Сегодня на внеочередном заседании правительства Кузбасса рассмотрим, как мы можем помочь фабрике увеличить производство», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки на фабрику 14 апреля.

Генеральный директор фармфабрики Владимир Голубков сообщил со своей стороны, что предприятие заключило договоры о поставках антисептиков в Москву и Санкт-Петербург для обеззараживания общественных пространств и транспортной инфраструктуры, в том числе, московского метро. Ведутся переговоры о поставках дезинфицирующих средств для аэропортов Москвы.

«Имеется техническая возможность увеличить производство антисептиков в 6 раз от среднемесячного показателя. Для этого необходимо ввести дополнительные рабочие места, приобрести оборудование. Площади для расширения у нас есть», – сказал Владимир Голубков.

Отмечается, что Кемеровская фармацевтическая фабрика производит аммиак, спиртовые настойки (валерианы, боярышника, пиона, пустырника), перекись водорода, этиловый спирт, хлоргексидин водный и спиртовой, салициловую кислоту, глицерин, борную кислоту, меновазин, муравьиный спирт, сиропы, био-активные добавки.

gmpnews