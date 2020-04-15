В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19

Согласно выпущенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 13 апреля обзору, нет никаких доказательств того, что вакцина Bacille Calmette-Guérin (BCG, БЦЖ) защищает людей от заражения вирусом COVID-19. В настоящее время проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и ВОЗ проведет оценку доказательств, когда они будут доступны.

Экспериментальные данные, полученные на животных и на людях, свидетельствуют о том, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Эти эффекты не были хорошо изучены (описаны) и их клиническая значимость неизвестна.

Делая обзор на основании фактической информации с основных научных баз данных и хранилищ данных о клинических испытаниях, используя английские, французские и китайские поисковые термины для COVID-19, коронавируса, SARS-CoV-2 и БЦЖ, ВОЗ представила три препринта (рукописи, размещенные в Интернете до рецензирования), в которых авторы сравнили частоту случаев COVID-19 в странах, где вакцина БЦЖ используется, со странами, где она не используется, и отметили, что страны, которые обычно использовали вакцину у новорожденных имеет до настоящего времени меньше зарегистрированных случаев COVID-19.

Однако, ВОЗ отмечает, что такие исследования не совсем точны, поскольку имеются различия в национальной демографии и бремени болезней, показателей тестирования на вирусные инфекции COVID-19 и стадии пандемии в каждой стране.

В обзоре также отмечены два зарегистрированных протокола для клинических испытаний, оба направлены на изучение эффектов вакцинации БЦЖ, предоставляемой медицинским работникам, непосредственно участвующим в уходе за пациентами с COVID-19.

ВОЗ напоминает, что вакцинация БЦЖ предотвращает тяжелые формы туберкулеза у детей, и уменьшение местных запасов может привести к тому, что новорожденные не будут вакцинированы, что приведет к росту заболеваемости и смертности от туберкулеза.

В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию новорожденных БЦЖ в странах или местах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

gmpnews