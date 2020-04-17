Дистрибьюторы не прогнозируют роста цен на лекарства

Дальнейшего роста цен на лекарства не произойдет, убеждены дистрибьюторы. Представители отрасли утверждают, что наблюдают противоположный тренд — на снижение цен, который связан с падением спроса.

Цены на лекарства не вырастут в ближайшие месяцы, заявили представители рынка на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованном infor-media.

«Сегодня ценам свойственно идти на снижение», — заявил директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин. Ажиотажный спрос на лекарства, зафиксированный в марте, быстро пошел на спад, поясняет эксперт. Сейчас большинство дистрибьюторов перейдет на продажу остатков — ранее закупленных товаров, причем некоторые компании будут распродавать оставшуюся продукцию до осени, рассказал Еськин.

Небольшой прирост цен на лекарства объясняется девальвацией рубля, считает генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский. Он убежден, что как такового скачка цен не было — в связи с ажиотажным спросом люди раскупили дешевые товары, оставив на прилавках дорогой сегмент. Именно поэтому наблюдался рост цен около 3,5%, отметил Погребинский.

Что касается аптечного сегмента, то прогнозы остаются неутешительными. Аномальный рост спроса в марте закончился, и в апреле аптеки зафиксировали падение продаж: в Москве — на 25%, в регионах — около 20%, рассказал генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. В мае ожидается дополнительное падение продаж на 15% (относительно апреля), прогнозирует он.

Руслан Мавлиханов

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