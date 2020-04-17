Минздрав прокомментировал продажу гигиенических масок в аптеках

Минздрав намерен повысить доступность индивидуальных средств защиты в период пандемии коронавируса. Для этого ведомство разрешило продажу гигиенических масок в аптеках. Вместе с этим, по мнению чиновников, мера поспособствует снабжению лечебных учреждений медицинскими масками.

Минздрав прокомментировал решение санкционировать продажу гигиенических масок в аптеках. Это позволит сделать базовое средство защиты более доступным для граждан, заявил «ФВ» заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Гигиенические маски не менее эффективны в плане защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, но при этом гораздо более доступны, поскольку не требуют государственной регистрации как медизделия», — сообщил Виктор Фисенко.

С выводом на аптечный рынок гигиенических лицевых масок Минздрав одновременно высвобождает медицинские маски для медицинских организаций, подчеркнул зам. министра. Таким образом они станут более доступны для медработников.

14 апреля Минздрав России направил в администрации регионов письмо «О реализации гигиенических масок». Согласно документу, лицевые гигиенические маски, изготовленные по техусловиям, оперативно разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках.

Ольга Коберник

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