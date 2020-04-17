Более 100 млн раз в месяц пользователями Яндекс вводится запрос «коронавирус»

Специалистами интернет маркетинга и аналитического центра проекта «Новости GMP» было проведено небольшое исследование актуальных ключевых слов в поисковой системе Яндекс на тему, связанную с коронавирусом.
Согласно исследованию наибольшее количество поисковых запросов получило слово «коронавирус», пользователи интернета запрашивают его 101 918 688 раз в месяц. Словосочетание «коронавирус новости» по статистике Яндекс показывает 7 336 846 раз в месяц.
Ниже приведена таблица по отдельным запросам, составленная с помощью сервиса Wordstat Yandex на 15 апреля 2020 г. (представлены данные за последние 30 дней).
|Запрос
|Показов в месяц
|Коронавирус
|101 918 688
|Коронавирус новости
|7 336 846
|Короновирусная инфекция
|2 218 511
|Парацетамол
|1 134 263
|Вакцина
|856 834
|Маска защитная
|721 509
|Сovid 19
|596 814
|Противовирусные препараты
|402 796
|Авиган
|316 785
|Гидроксихлорохин
|280 148
|Фавипиравир
|274 994
|Хлорохин
|225 289
|Вакцина +от коронавируса
|180 929
|Интерферон альфа
|149 349
|Триазавирин
|140 009
|Коронавирус препарат
|98 453
|Ремдесивир
|89 072
|Создание вакцины
|5 906
Актуальная информация о коронавирусе сегодня интересует всех, и результат проведенного исследования это только подтверждает. Со своей стороны, интернет-ресурс «Новости GMP» также выделил отдельный раздел на сайте «СТОП коронавирус — новости из лабораторий и производств», посвященный исследованиям лекарственных средств, созданию вакцин против коронавируса, а также производству противовирусных препаратов, которые могут помочь в борьбе с COVID-19.
Необходимо отметить, что в рамках реагирования на вспышку коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. Недавно ВОЗ представила полный перечень всех разрабатываемых в мире вакцин против COVID-19, находящихся на разных стадиях исследований. В список ВОЗ вошли и разработки российских компаний BIOCAD и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.
Министерство здравоохранения Российской Федерации также находится в постоянном режиме сбора клинических данных из медицинских организаций не только России, но и Италии, Китая и других стран. Опираясь на рекомендации ВОЗ и других регуляторов, Минздрав России формирует и постоянно актуализирует методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая в них наиболее эффективные схемы лечения, профилактические средства, делая акцент на противопоказаниях и несовместимости некоторых лекарственных средств. Для удобства восприятия Минздрав разработал последнюю версию методических указаний и в виде инфографики.