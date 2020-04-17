Более 100 млн раз в месяц пользователями Яндекс вводится запрос «коронавирус»

Специалистами интернет маркетинга и аналитического центра проекта «Новости GMP» было проведено небольшое исследование актуальных ключевых слов в поисковой системе Яндекс на тему, связанную с коронавирусом.

Согласно исследованию наибольшее количество поисковых запросов получило слово «коронавирус», пользователи интернета запрашивают его 101 918 688 раз в месяц. Словосочетание «коронавирус новости» по статистике Яндекс показывает 7 336 846 раз в месяц.

Ниже приведена таблица по отдельным запросам, составленная с помощью сервиса Wordstat Yandex на 15 апреля 2020 г. (представлены данные за последние 30 дней).

Запрос Показов в месяц Коронавирус 101 918 688 Коронавирус новости 7 336 846 Короновирусная инфекция 2 218 511 Парацетамол 1 134 263 Вакцина 856 834 Маска защитная 721 509 Сovid 19 596 814 Противовирусные препараты 402 796 Авиган 316 785 Гидроксихлорохин 280 148 Фавипиравир 274 994 Хлорохин 225 289 Вакцина +от коронавируса 180 929 Интерферон альфа 149 349 Триазавирин 140 009 Коронавирус препарат 98 453 Ремдесивир 89 072 Создание вакцины 5 906

Актуальная информация о коронавирусе сегодня интересует всех, и результат проведенного исследования это только подтверждает. Со своей стороны, интернет-ресурс «Новости GMP» также выделил отдельный раздел на сайте «СТОП коронавирус — новости из лабораторий и производств», посвященный исследованиям лекарственных средств, созданию вакцин против коронавируса, а также производству противовирусных препаратов, которые могут помочь в борьбе с COVID-19.

Необходимо отметить, что в рамках реагирования на вспышку коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. Недавно ВОЗ представила полный перечень всех разрабатываемых в мире вакцин против COVID-19, находящихся на разных стадиях исследований. В список ВОЗ вошли и разработки российских компаний BIOCAD и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.

Министерство здравоохранения Российской Федерации также находится в постоянном режиме сбора клинических данных из медицинских организаций не только России, но и Италии, Китая и других стран. Опираясь на рекомендации ВОЗ и других регуляторов, Минздрав России формирует и постоянно актуализирует методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая в них наиболее эффективные схемы лечения, профилактические средства, делая акцент на противопоказаниях и несовместимости некоторых лекарственных средств. Для удобства восприятия Минздрав разработал последнюю версию методических указаний и в виде инфографики.

gmpnews