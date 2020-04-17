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Более 100 млн раз в месяц пользователями Яндекс вводится запрос «коронавирус»

Специалистами интернет маркетинга и аналитического центра проекта «Новости GMP» было проведено небольшое исследование актуальных ключевых слов в поисковой системе Яндекс на тему, связанную с коронавирусом.

Согласно исследованию наибольшее количество  поисковых запросов получило слово «коронавирус»,  пользователи интернета запрашивают его 101 918 688 раз в месяц. Словосочетание «коронавирус новости» по статистике Яндекс показывает 7 336 846 раз в месяц.

Ниже приведена таблица по отдельным запросам, составленная с помощью сервиса  Wordstat Yandex на 15 апреля 2020 г. (представлены данные за последние 30 дней).

Запрос Показов в месяц
Коронавирус 101 918 688
Коронавирус новости 7 336 846
Короновирусная инфекция 2 218 511
Парацетамол 1 134 263
Вакцина 856 834
Маска защитная 721 509
Сovid 19 596 814
Противовирусные препараты 402 796
Авиган 316 785
Гидроксихлорохин 280 148
Фавипиравир 274 994
Хлорохин 225 289
Вакцина +от коронавируса 180 929
Интерферон альфа 149 349
Триазавирин 140 009
Коронавирус препарат 98 453
Ремдесивир 89 072
Создание вакцины 5 906

Актуальная информация о коронавирусе сегодня интересует всех, и результат проведенного исследования это только подтверждает. Со своей стороны, интернет-ресурс «Новости GMP»  также выделил отдельный раздел на сайте «СТОП коронавирус — новости из лабораторий и производств», посвященный исследованиям лекарственных средств, созданию вакцин против коронавируса, а также производству противовирусных препаратов, которые могут помочь в борьбе с COVID-19.

Необходимо отметить, что в рамках реагирования на вспышку коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. Недавно ВОЗ представила полный перечень всех разрабатываемых в мире вакцин против COVID-19, находящихся на разных стадиях исследований. В список ВОЗ вошли и разработки российских компаний BIOCAD и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.

Министерство здравоохранения Российской Федерации также находится в постоянном режиме сбора клинических данных из медицинских организаций не только России, но и Италии, Китая и других стран. Опираясь на рекомендации ВОЗ и других регуляторов, Минздрав России формирует и постоянно актуализирует методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая в них наиболее эффективные схемы лечения, профилактические средства, делая акцент на противопоказаниях и несовместимости некоторых лекарственных средств. Для удобства восприятия Минздрав разработал последнюю версию методических указаний и в виде инфографики.

gmpnews

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Апрель 16, 2020 | Просмотров: 86