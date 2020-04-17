Минздрав Японии отправил сотрудников фармотрасли на удаленку

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии призвало отраслевые организации перевести сотрудников на дистанционную работу.

Это касается Ассоциации фармпроизводителей Японии, Ассоциации фармдистрибьюторов Японии, японских отделений Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей и Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, а также дистрибьюторов дженериков, сообщает Pharma Japan.

Власти просят все компании, расположенные в зонах, где объявлена чрезвычайная ситуация, по возможности сократить присутствие сотрудников на рабочих местах на 70-80%, если оно не обосновано производственной необходимостью.

В уведомлении говорится, что эти меры помогут справиться с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Илья Дугин

pharmvestnik