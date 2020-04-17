Заместителем министра здравоохранения назначен Олег Гриднев

Михаил Мишустин назначил Олега Гриднева заместителем министра здравоохранения.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главного врача московской ГКБ им. М.П. Кончаловского Олега Гриднева заместителем министра здравоохранения России.

Соответствующее распоряжение № 1026-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения РФ», – говорится в документе.

С новым назначением у главы Минздрава Михаила Мурашко стало восемь заместителей, пишет портал medvestnik.ru.

Олег Гриднев родился в 1968 году. Окончил Ростовский медицинский институт в 1991 году по специальности «лечебное дело», квалификация «врач-уролог». Имеет второе высшее образование по специальности «экономист».

В системе организации здравоохранения – с середины 2000-х годов: работал в Минздраве. Затем в 2010–2011 годы возглавлял московскую Городскую клиническую больницу № 56, в 2011–2014 – руководил Дирекцией здравоохранения СВАО города Москвы, в 2014–2015 – работал главным врачом Городской клинической больницы № 50. В 2015 году возглавил ГКБ им. М.П. Кончаловского (ранее ГКБ № 3).

Гриднев – доктор медицинских наук, профессор кафедры организации и управления в сфере обращения лекарственных средств Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Росздравнадзора по вопросам внедрения системы маркировки лекарственных препаратов в медицинской организации.

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