Большинство потребителей заявили о готовности покупать лекарства онлайн

За последний год значительно увеличилась доля потребителей, готовых покупать лекарства в интернете. Большинство из них (80%) готовы приобретать онлайн все необходимые препараты при наличии соответствующего разрешения регуляторных органов.

Доля потребителей, отметивших готовность приобретать лекарства онлайн, увеличилась до 52,4% по итогам IV квартала 2019 года против 19,7% в аналогичном периоде 2017 года. Таковы данные HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» компании Ipsos в России.

Всего было опрошено 5540 респондентов в 47 городах. Наиболее частая возможная причина для покупок лекарств через интернет, которую отметили 59,6% опрошенных, – необходимость оперативно приступить к лечению в случае развития болезни. 36,3% готовы делать плановые покупки препаратов для лечения хронических заболеваний и 29,5% – для пополнения аптечки.

К преимуществам дистанционных покупок респонденты относят более низкие относительно обычных аптек цены (78,6%), возможность купить все необходимые лекарства в одном месте (53,3%), а также экономию времени на дорогу и очереди (45,9%). Кроме того, 22,6% опрошенных ответили, что во время дистанционной покупки тех или иных препаратов или категорий товаров можно не стесняться, а для 21,9% важно исключение риска заражения, существующего при посещении общественного заведения.

Покупка препаратов онлайн – обычное дело для молодых работающих жительниц городов-миллионников с высшим образованием и уровнем дохода выше среднего. Они часто обращаются к интернету при возникновении новых симптомов (41%).

Те, кто готов покупать лекарства онлайн, рассматривают интернет как лучшую торговую площадку (32%). Они восприимчивы к рекламе в сети (44%), и им в большей степени свойственно проявлять любопытство и иногда покупать новые продукты, если они привлекут их внимание – с этим утверждением согласны 54%.

Шамиль Ахметзянов

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