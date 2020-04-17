Бывший руководитель GSK войдет в состав группы ВОЗ по разработке вакцин против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения привлекла бывшего руководителя британской фармкомпании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») Эндрю Уитти к работе над созданием вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает FierceBiotech.

Эндрю Уитти взял отпуск в компании медицинского страхования UnitedHealth Group до конца года, чтобы присоединиться к работе в ВОЗ.

ВОЗ создала специальную группу, задача которой заключается в том, чтобы создать вакцину в возможно короткие сроки. В состав группы войдут эксперты из компаний – разработчиков вакцин Moderna («Модерна»), CanSino Biologics («КанСино Байолоджикс») и Sanofi («Санофи»).

В ВОЗ учли опыт Эндрю Уитти в разработке вакцины против свиного гриппа в 2009 году. Тогда GSK удалось разработать вакцину и получить одобрение спустя три месяца после объявления пандемии. За полгода GSK могла произвести 11 млн доз вакцины для Великобритании.

Илья Дугин

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