«Платформа НТИ» предложила правительству «умные» очки и браслеты для борьбы с вирусом

Глава АНО Дмитрий Песков предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову поддержать 25 медицинских проектов для борьбы с коронавирусом. В перечень попали как готовые разработки, так и находящиеся на стадии прототипа.

АНО «Платформа НТИ», созданная для развития национальной технологической инициативы, направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, пишет РБК.

Среди предложенных проектов: высокочувствительные тест-системы для выявления коронавируса от Медико-биологического союза; запуск в России производства «Фавипиравира» – препарата, одобренного в Китае для использования пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии (компания «Химрар»); браслет производства «Хилби» для дистанционного мониторинга людей, находящихся на карантине; «умные» очки для персонала медицинских учреждений от «ЛАНИТ-Интеграция», которые позволят врачам удаленно взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени, имея при этом свободные руки; устройство локальной дезинфекции коронным разрядом «Брейн Бит» и др.

Гендиректор АНО и спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков пояснил изданию, что в отправленный первому вице-премьеру список попали как готовые решения, которые государство может рекомендовать применять сразу, так и те, что находятся на стадии прототипа и для запуска их производства требуются снятие регуляторных барьеров или дополнительные инвестиции.

Фото: digital.ac.gov.ru

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