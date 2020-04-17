Трамп оставил ВОЗ без финансирования

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Американский президент обвинил ВОЗ в недостаточных мерах по сдерживанию распространения COVID-19, сообщает CNN.

В то же время президент категорически отвергает обвинения в том, что именно он проигнорировал предупреждения членов своей администрации и довел ситуацию в США до критической. Дональд Трамп пытается снять вину с себя и возложить ее на других, в т.ч. на международные организации и СМИ.

По словам Трампа, США вкладывают в ВОЗ 400–500 млн долл. ежегодно, в то время как Китай – около 40 млн долл.

Американский президент уверен, что если бы ВОЗ вовремя направила своих экспертов в Китай для объективной оценки ситуации и привлекла внимание к отсутствию прозрачности политики китайских властей, вспышку коронавируса можно было подавить в зародыше.

Решение Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ обусловлено скептическим отношением к международным организациям вообще. Так, глава государства неоднократно ставил под сомнение целесообразность участия США в различных международных организациях. Он объявил о выходе из соглашений по глобальному изменению климата и обрушился с критикой на Всемирную торговую организацию (ВТО). По его мнению, все эти организации просто тянут из США деньги.

Член сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи уверен, что в Белом доме идет целенаправленный поиск козла отпущения, чтобы свалить вину за фатальные ошибки, сделанные президентом и его администрацией на ранних стадиях распространения коронавируса.

Критику США в адрес ВОЗ поддержал и госсекретарь Майк Помпео. При этом он признал роль организации по охране здоровья населения.

За несколько дней до объявления Трампа о прекращении финансирования ВОЗ британское правительство заявило о дополнительном финансировании организации в размере 65 млн фунтов стерлингов.

Илья Дугин

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