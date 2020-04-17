Президент поручил упростить порядок регистрации иммунобиологических препаратов

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручения касаются поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирующих выплат медицинским работникам, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с COVID-2019.

Кроме того, правительству поручено до 15 мая упростить порядок и сократить сроки проведения доклинических и клинических исследований и госрегистрации иммунобиологических препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также предусмотреть возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований.

При этом должен осуществляться мониторинг эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения.

Елена Сидорова

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