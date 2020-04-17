Минпромторг заключил контракт на поставку почти семи тысяч аппаратов ИВЛ

Минмпроторг заключил контракт с концерном «Радиоэлектронные технологии» на поставку 6 711 аппаратов ИВЛ и пяти аппаратов ЭКМО. Сумма контракта 7,5 млрд руб.

Дочерняя компания «Ростеха» – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭК) – по госконтракту поставит 6 711 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственного производства по цене 1,11 млн руб. за штуку, а также пять аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) по цене 10 млн руб. за штуку производства Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) или международной компании Getinge Group. Это следует из контракта, размещенного на zakupki.gov.ru.

Согласно контракту, поставщик также будет осуществлять техническое обслуживание поставляемой техники. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2020 года.

Аппараты ИВЛ выпускает Уральский приборостроительный завод, который входит в состав КРЭК. Согласно информации на сайте, предприятие наладило производство аппаратов ИВЛ с 1990 году, в 2008 году выпущены модели «Авента» и «Авента-М», которые, по заявлению компании, способны конкурировать с техникой зарубежного производства. По контракту будет поставлена модель «Авента-М». Как сообщал РБК, именно этот аппарат Россия отправила в США в качестве гуманитарной помощи.

В контракте указаны также модели аппаратов ЭКМО. Это LifeStream ECMO ЦНИИ РТК и Maquet Getinge, широко известная на рынке медоборудования. Сведений об аппарате ЭКМО ЦНИИ РТК в открытых источниках мало. На официальном сайте института говорится, что это разработка 2018 года, испытания в 2017–2018 годах были проведены на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Заказчик проекта – АО «НПО «Сплав», который входит в корпорацию «Ростех».

Ранее правительство распоряжением № 705-р от 21.03.2020 выделило Минпромторгу 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и ЭКМО, а распоряжением № 706-р от 21.03.2020 КРЭК назначен единственным поставщиком этого оборудования. Теперь Минздрав должен определить и представить в Минпромторг перечень медорганизаций для поставки техники.

Елена Калиновская

pharmvestnik