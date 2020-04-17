Аптечные продажи за 14 недель года выросли на 12%

Аптечные продажи за первые 14 недель 2020 года составили 298,7 млрд руб. (+12% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,56 млрд упаковок (+7% к аналогичному периоду 2019 года), свидетельствуют данные еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС аналитической компании AlphaRM.

После пика продаж на 12-й неделе (16–22 марта), наблюдается снижение покупательского спроса и падение продаж до уровня 9–10-й недели 2020 года. На фоне общего снижения продаж интересно рассмотреть лидеров по продажам именно на 14-й неделе 2020 года (30 марта – 5 апреля).

Группой – лидером по продажам стала группа EphMRA J5B (противовирусные препараты, исключая препараты для лечения вич-заболеваний), и ее прирост относительно 14-й недели 2019 года составил 128% в стоимостном выражении. Затем идут препараты для лечения заболеваний носа (группа EphMRA R1A показала прирост +3% к аналогичному периоду 2019 года) и нестероидные противоревматические препараты (группа EphMRA M1A), продажи которых на 14-й неделе 2020 года остались на уровне продаж в 2019 году.

Лидирующими брендами на 14-й неделе 2020 года стали «Ингавирин» (+216% к 14-й неделе 2019 года), «Мирамистин» (+122%) и «Ксарелто» (+25%).

Помимо снижения продаж относительно 12-й недели 2020 года мы также наблюдаем снижение средней цены за условную упаковку (-6% к 14-й неделе 2019 года), это говорит о том, что покупатели чаще стали приобретать более дешевые препараты. Лидерами продаж по количеству упаковок на 14-й неделе 2020 года стали препараты хлоргексидин (+200% к 14-й неделе 2019 года), парацетамол (+332%) и перекись водорода (+108%).

pharmvestnik