Китай приостановил исследование remdesivir у пациентов с COVID-19

Клиническое исследование по препарату remdesivir компании Gilead Sciences Inc («Гилеад Сайенсиз Инк.») прекращено из-за недостатка пациентов, соответствующих критериям включения, сообщает Reuters со ссылкой на базу данных clinicaltrials.gov. Исследование проводили китайские специалисты.

Ранее в Китае было прекращено другое исследование remdesivir при COVID-19 – у пациентов с тяжелым течением заболевания. В него также не удалось набрать целевого количества пациентов, соответствующих критериям включения.

Gilead проводит собственные исследования remdesivir. На прошлой неделе компания опубликовала данные, согласно которым у двух третей пациентов с тяжелым течением COVID-19 после лечения препаратом remdesivir наступало улучшение.

Анализ был проведен на основании данных наблюдений пациентов. Эти данные было сложно интерпретировать, поскольку отсутствовало сравнение с контрольной группой, отметили авторы публикации.

В Gilead ожидают получения данных исследований remdesivir у пациентов с тяжелым течением COVID-19 в конце апреля, а у пациентов с состоянием средней тяжести – к маю.

Татьяна Кублицкая

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