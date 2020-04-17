В СМИ появилась информация о лабораторном происхождении коронавируса

Растет уверенность в том, что местом происхождения коронавируса стал Институт вирусологии в Ухане, где исследуются новые вирусы и способы борьбы с ними, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

При этом они полагают, что коронавирус является не биологическим оружием, а результатом конкуренции с США в области вирусологии.

По мнению одного из источников, сначала вирус передался от летучей мыши к сотруднику лаборатории, который и стал нулевым пациентом.

Изначально вина за возникновение коронавируса возлагалась на продуктовый рынок в Ухане, расположенный в нескольких милях от Института вирусологии. Источники утверждают, что действия китайских властей были направлены на отвлечения внимания от института. Параллельно делались попытки переложить вину за распространение SARS-CoV-2 на США и Италию.

Между тем сотрудники посольства США в Китае еще в январе 2018 года предупреждали о ненадлежащих мерах по соблюдению безопасности в Институте вирусологии и об исследованиях на летучих мышах, сообщала газета The Washington Post.

Правительство КНР до сих пор делает все возможное, чтобы скрыть информацию, отмечает министр обороны США Марк Эспер.

Кроме того, некоторые источники утверждают, что ВОЗ с самого начала способствовала сокрытию информации о коронавирусе.

По словам министра обороны США, пока достоверно известно лишь то, что коронавирус зародился в г. Ухань, где расположен Институт вирусологии. Он полагает, что после окончания пандемии будет достаточно времени, чтобы разобраться, что произошло на самом деле, и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Илья Дугин

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