«Сотекс» обновил дизайн упаковок продуктового портфеля

В новом дизайне центральное место занимает логотип «Сотекс», он стал более заметным на упаковке.

«Изменения позволят препаратам быть «удобными» в аптеках: цветные торцы с нанесением дозировки и формы выпуска позволяют легче найти нужный препарат на полке, — подчеркивают в компании. — Дозировки и фасовки указаны на торцах так, чтобы не нужно было переворачивать уже открытую упаковку для уточнения важной информации».

Визуализация призвана «способствовать удобному ориентированию в препаратах и снижению потенциальных рисков, связанных с использованием лекарственных средств». Для слабовидящих и слепых граждан название препарата и дозировка дублируются шрифтом Брайля.

Препараты в обновленном дизайне в аптеках будут появляться последовательно. В переходный период возможно наличие препаратов как в обновленном, так и в прежнем дизайне.

В компании обращают особое внимание, что «изменение дизайна никаким образом не повлекло за собой изменение качества препаратов «Сотекс», их составов, фасовок и дозировок, а также свойств».

«Рассчитываем, что обновленный дизайн упаковок положительно отразится на узнаваемости продукции и будет способствовать укреплению имиджа компании на рынке как производителя, который уделяет внимание вопросам комфорта применения и безопасности лекарственных препаратов среди пациентов, врачей и фармацевтов», — заявляют в «Сотекс».

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