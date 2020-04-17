Правительство установило временный порядок распределения тест-систем для диагностики COVID-19

Правительство утвердило временный порядок распределения тест-систем для диагностики COVID-19, который будет действовать до 1 января 2021 года. Ответственным за эту работу назначен Роспотребнадзор.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 15 апреля постановление № 507, которым утвержден временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор назначен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по учету и распределению произведенных на территории РФ организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (за исключением организаций, подведомственных Минобороны РФ), тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, а также по учету информации о проведенных диагностических исследованиях и об их результатах.

Документ вступил в силу с момента подписания и будет действовать до 1 января 2021 г.

Производители и разработчики тест-систем, независимо от их организационно-правовых форм, еженедельно направляют в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии информацию об объемах производимых на территории РФ тест-систем на предстоящую календарную неделю, месяц и 2 месяца.

Федеральная таможенная служба направляет в Роспотребнадзор информацию об объемах тест-систем, ввозимых на территорию РФ.

Организации, осуществляющие работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III и IV групп патогенности на территории соответствующего субъекта РФ, направляют еженедельно в центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ заявки на предстоящую неделю об объемах планируемых диагностических исследований, в том числе с учетом обращений граждан.

Организации, осуществляющие исследования, ежедневно направляют в центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ сведения об используемых ими тест-системах с указанием их наименования, серии (партии), о полученных результатах исследований, о выявленных положительных результатах исследований, а также об остатках неиспользованных тест-систем.

При выявлении нежелательных реакций при применении тест-систем (в том числе ложноположительных или ложноотрицательных) информация срочно передается в Роспотребнадзор.

Елена Сидорова

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