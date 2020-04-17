Роспотребнадзор раскрыл список допущенных к тестированию на коронавирус частных лабораторий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала перечень организаций, включая частные, допущенных к тестированию на коронавирус. В список вошли 58 не подведомственных Роспотребнадзору и Минздраву предприятий, действующих в 22 регионах России. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала перечень организаций, включая частные, допущенных к тестированию на коронавирус. В список вошли 58 не подведомственных Роспотребнадзору и Минздраву предприятий, действующих в 22 регионах России.

В Москве допуск получили лаборатории «Хеликс», «Инвитро», «Семейный доктор», CMD, Labquest, «Ситилаб», «Архимед», KDL, разработчик тестов на инфекцию «Лаборатория «Литех», лаборатории «Инкрайм» и «Клиника ЛМС». В Московской области разрешение получила лаборатория «Гемотест», в Санкт-Петербурге – «Хеликс», «Ситилаб» и «Северо-Западный центр доказательной медицины».

Помимо региональных лабораторий, допуск выдан ряду вузов и научных организаций – Ульяновскому государственному педагогическому университету, Институту химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Сибирскому государственному медицинскому университету, а также частным клиникам –«Акслепий» в Приморском крае, «Евромед» в Омской области, «Авиценна» в Новосибирской области, «Медицинская компания «ИДК» в Самарской области и другим.

По данным Роспотребнадзора, тестирование на SARS-Cov-2 проводится в 105 лабораториях ведомства, в 247 исследовательских комплексах при государственных медицинских организациях и при 24 частных учреждениях. Ежедневно проводится 80–90 тысяч исследований. По данным на 16 апреля 2020 года, выполнено 1,61 млн тестов на SARS-Cov-2.