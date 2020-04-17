«Ростех» поставит в лизинг медоборудование для строящихся пермских больниц

Детали лизингового соглашения, номенклатура и объем закупаемой регионом продукции не раскрываются.
В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме лизинга и представить предложения о возможности расширения его применения при госзакупках медоборудования.
В мае 2018 года «Сбербанк Лизинг» и производитель медоборудования Philips подписали соглашение о сотрудничестве в области лизинга медицинского оборудования. Предполагалось, что в среднем срок лизингового контракта будет колебаться в пределах от пяти до семи лет, а преимуществом проекта станет осуществление в течение всего срока лизингового контракта сервисной поддержки, подразумевающей не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей.
В августе 2018 года Минздрав Московской области намеревался взять в лизинг 309 УЗИ-сканеров для медучреждений региона на общую сумму 1,3 млрд рублей, однако закупка так и не была объявлена.
Пункт о развитии механизма лизинга медоборудования был включен в проект Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года, опубликованный Минпромторгом в августе 2019 года.
Помимо поставок оборудования для строящихся объектов, «Ростех» претендует на комплексное исполнение крупных медицинских инфраструктурных проектов. В декабре 2019 года дочерняя структура госкорпорации ООО «РТ-Соцстрой» была назначена единственным исполнителем проекта строительства тверской Детской клинической областной больницы на 420 коек стоимостью 5,8 млрд рублей, в феврале 2020 года – единственным подрядчиком строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи за 7,58 млрд рублей.
Фото: medpribor-de.ru