«Ростех» поставит в лизинг медоборудование для строящихся пермских больниц

Согласно достигнутой между руководством госкорпорации и властями региона договоренности, «Ростех» поставит в лизинг оборудование ряду строящихся в Пермском крае медучреждений. По новой для отрасли схеме, в частности, будут оснащены инфекционная больница в Перми, лечебно-поликлинический корпус краевого онкодиспансера и лечебный корпус с родильным отделением в МСЧ-6. Согласно достигнутой между руководством госкорпорации и властями региона договоренности, «Ростех» поставит в лизинг оборудование ряду строящихся в Пермском крае медучреждений. По новой для отрасли схеме, в частности, будут оснащены инфекционная больница в Перми, лечебно-поликлинический корпус краевого онкодиспансера и лечебный корпус с родильным отделением в МСЧ-6.

Детали лизингового соглашения, номенклатура и объем закупаемой регионом продукции не раскрываются.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме лизинга и представить предложения о возможности расширения его применения при госзакупках медоборудования.

В мае 2018 года «Сбербанк Лизинг» и производитель медоборудования Philips подписали соглашение о сотрудничестве в области лизинга медицинского оборудования. Предполагалось, что в среднем срок лизингового контракта будет колебаться в пределах от пяти до семи лет, а преимуществом проекта станет осуществление в течение всего срока лизингового контракта сервисной поддержки, подразумевающей не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей.

В августе 2018 года Минздрав Московской области намеревался взять в лизинг 309 УЗИ-сканеров для медучреждений региона на общую сумму 1,3 млрд рублей, однако закупка так и не была объявлена.

Пункт о развитии механизма лизинга медоборудования был включен в проект Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года, опубликованный Минпромторгом в августе 2019 года.

Помимо поставок оборудования для строящихся объектов, «Ростех» претендует на комплексное исполнение крупных медицинских инфраструктурных проектов. В декабре 2019 года дочерняя структура госкорпорации ООО «РТ-Соцстрой» была назначена единственным исполнителем проекта строительства тверской Детской клинической областной больницы на 420 коек стоимостью 5,8 млрд рублей, в феврале 2020 года – единственным подрядчиком строительства Севастопольской больницы скорой медицинской помощи за 7,58 млрд рублей.