Концерн «Аксион» начал производство портативных ИВЛ

Концерн «Аксион» (входит в ГК «Роскосмос») локализовал на своем предприятии в Ижевске производство портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для машин скорой помощи или перемещения пациентов. Мощность линии составит 1,5 тысячи аппаратов в месяц, поставка первой партии оборудования в российские медучреждения ожидается летом 2020 года. Концерн «Аксион» (входит в ГК «Роскосмос») локализовал на своем предприятии в Ижевске производство портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для машин скорой помощи или перемещения пациентов. Мощность линии составит 1,5 тысячи аппаратов в месяц, поставка первой партии оборудования в российские медучреждения ожидается летом 2020 года.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Регудостоверение на аппарат ИВЛ для экстренной помощи «А-ИВЛ-Э-03» Росздравнадзор выдал 15 апреля 2020 года. «Благодаря конструктивному взаимодействию ОРКК и Концерна «Аксион» с Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения оформление регистрационного удостоверения на новый аппарат удалось осуществить в кратчайшие сроки, что позволит уже в ближайшее время поставить аппарат ИВЛ потребителям», – подчеркнули представители ГК «Роскосмос».

В начале апреля 2020 года после обращения производителей и поставщиков медицинских изделий, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, Правительство РФ упростило процедуру регистрации тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких и ряда другой медтехники для диагностики и лечения COVID-19. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 января 2021 года.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком этой номенклатуры была назначена структура ГК «Ростех» АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)». Подразделения КРЭТ еженедельно выпускают более 80 приборов и в течение апреля намерены нарастить производство до 200 аппаратов ИВЛ в неделю.

ООО «Концерн «Аксион» – «гражданская дочка» АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», выпускающая в том числе медицинское оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, облучатели для неонатологии. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка концерна в 2018 году составила 1,354 млрд рублей, чистая прибыль – 85,9 млн рублей.