«Яндекс» запустил диагностику на коронавирус на дому для жителей Москвы старше 65 лет

Компания «Яндекс» сделала доступной услугу диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. В настоящий момент заказать тестирование могут москвичи старше 65 лет, в дальнейшем предполагается сделать ее доступной для всех желающих и масштабировать на другие регионы России. Компания «Яндекс» сделала доступной услугу диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. В настоящий момент заказать тестирование могут москвичи старше 65 лет, в дальнейшем предполагается сделать ее доступной для всех желающих и масштабировать на другие регионы России.

Диагностика будет осуществляться на коммерческой основе, стоимость теста составит 3,9 тысячи рублей, время подготовки результатов – 1–3 дня. При этом первые 10 тысяч тестов для москвичей старше 65 лет «Яндекс» оплатит в виде пожертвований в фонды-партнеры по программе «Помощь рядом». Заявку на тестирование можно оставить на одноименном сайте проекта компании.

Тестирование в рамках партнерства производят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и Labquest. Сотрудник лаборатории по предварительной заявке будет выезжать на дом, брать необходимые анализы, исследования которых будут проведены в лабораториях компаний–партнеров. Сотрудничающие с «Яндексом» компании используют тест-системы Центра стратегического планирования ФМБА, АО «Генериум», ООО «НПФ «Литех» и ООО «ДНК-Технология-ТС», а также экспресс-тесты компании «Эвотек-Мирай Геномикс», в которую вложился Российский фонд прямых инвестиций.

В перспективе «Яндекс» намерен запустить диагностику на антитела к вирусу на дому.

В начале апреля 2020 года «Яндекс» совместно с лабораторной службой «Хеликс» и медицинской лабораторией «Гемотест» провел эксперимент по организации диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. Услуга в фазе бета-тестирования была доступна только добровольцам из числа сотрудников «Яндекса» в Москве.

По данным Роспотребнадзора, тестирование на SARS-Cov-2 проводится в 105 лабораториях ведомства, в 247 исследовательских комплексах при государственных медицинских организациях и 24 частных учреждений. Ежедневно проводится 80–90 тысяч исследований. По данным на 16 апреля 2020 года, выполнено более 1,6 млн тестов на SARS-Cov-2.