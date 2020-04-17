Министр здравоохранения Тверской области отправлен в отставку

Губернатор Тверской области Игорь Руденя уволил руководителя областного Минздрава Максима Максимова, который перешел на этот пост из Департамента здравоохранения Москвы в декабре 2018 года. Временно обязанности министра будет исполнять его заместитель Константин Седов.

О причинах увольнения Максимова не сообщается, однако на сайте губернатора области уточняется, что в отставку также отправлен начальник Главного управления региональной безопасности региона Василий Попенко.

В январе 2020 года Росздравнадзор представил результаты проверки деятельности Минздрава Тверской области и территориального фонда ОМС за 2019 год. В отчете говорится, что «ситуацию в системе здравоохранения региона назвать благополучной нельзя». В надзорном ведомстве выявили, что коэффициенты общей смертности в области выше, чем по центральному федеральному округу и Российской Федерации.

«Программа модернизации оказания первичной медико-санитарной помощи подготовлена формально, без расчета потребностей замены или приобретения необходимого медицинского оборудования», – также сообщалось ведомством.

Ранее ряд региональных министров здравоохранения ушли со своих постов на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах. Кадровые перестановки произошли в Республике Коми, в Астраханской и Омской областях.

Параллельно в связи с переходом в ФМБА должность министра здравоохранения Самарской области покинул Михаил Ратманов, в отставку ушел и руководитель Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников.

Максим Максимов с 2009 по 2015 годы занимал различные должности в Московской городской поликлинике №66 – от участкового врача-терапевта до главного врача, с 2016-го был руководителем в других медучреждениях столицы. В 2018 году Максимов перешел на работу в Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, а в декабре 2018 года стал министром здравоохранения Тверской области.

Константин Седов в 2000 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности «менеджмент». До 2012 года он работал в отделе цен Тверской области, а также в Региональной энергетической комиссии региона, в 2012 году назначен заместителем министра транспорта, в 2015 году – заместителем министра финансов области, начальником управления финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций. До назначения заместителем министра здравоохранения в декабре 2018 года Седов работал начальником Главного управления Региональной энергетической комиссии Тверской области.